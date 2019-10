Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fußgänger auf der BAB 65

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am 05.10.2019, gegen 20:00 Uhr, gingen in kurzer Folge mehrere Mitteilungen über einen Fußgänger auf der BAB65, Fahrtrichtung Karlsruhe, in Höhe der Anschlussstelle Landau Süd, ein. Der Mann konnte durch die Streife im genannten Bereich, neben der Fahrbahn laufend, angetroffen werden. Laut den Angaben des 44jährigen aus dem Bereich der VG Hagenbach habe er sich mit seiner Frau gestritten und befinde sich nun auf dem Heimweg. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht. Der Mann wurde durch die Streife sicher von der Autobahn gebracht. Die Kosten für den Einsatz werden dem Mann in Rechnung gestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Katzenberger



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell