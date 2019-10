Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Demonstrationen verlaufen weitgehend störungsfrei

Landau (ots)

Bei den Demonstrationen am 05.10.2019 in Landau nahmen etwa 270 Personen teil. Das "Frauenbündnis Kandel" zählte in der Spitze ca. 150 Teilnehmer. An der Gegendemonstration der "Linksjugend solid Landau" beteiligten sich ungefähr 120 Personen. Zum Berichtszeitpunkt lag der Polizei eine Strafanzeige vor. Ein Versammlungsteilnehmer der Linksjugend beleidigte durch zeigen des ausgestreckten Mittelfingers eine Teilnehmerin des Frauenbündnisses. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden eingeleitet. Vor Beginn des Aufzugs wurden bei der Linksjugend zwei Banner festgestellt, die aufgrund der Größe nicht den Versammlungsauflagen entsprachen. Die Banner mussten nach Ansprache durch die Versammlungsbehörde von den Teilnehmern eingerollt werden. Die Versammlung des "Frauenbündnis Kandel" endete um 16:43 Uhr, die Gegendemonstration um 16:53 Uhr. Nach Abreise der Versammlungsteilnehmer beendete die Polizei den Einsatz in Landau.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell