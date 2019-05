Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020519-428: Geschäftseinbrecher nur teilweise erfolgreich

Waldbröl (ots)

Drei Geschäfte eines Geschäftskomplexes auf der Hauptstraße haben Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag (2. Mai) angegangen; in zwei Fällen blieben sie erfolglos, in einem Malerbetrieb erbeuteten sie Bargeld und einen Laptop. Die Einbrüche waren der Polizei am Donnerstagmorgen gemeldet worden; durch Videoaufzeichnungen konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, dass die Einbrecher gegen 02.45 Uhr vor Ort waren. Während die Zugangstüren zweier Ladengeschäften den Bemühungen der Einbrecher wiederstanden, schafften sie es bei dem dritten Geschäft eine Türe aufzuhebeln und in das Geschäft einzudringen. Bei der Suche nach Beute fanden sie einen Laptop und Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

