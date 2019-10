Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleinfischlingen: Mineralfasern illegal entsorgt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 04.10.2019:

Ein Zeuge meldete bereits am Mittwoch auf einem Feldweg im Bereich der Gewanne Am Bildstock zwischen Kleinfischlingen und Großfischlingen illegal abgelagerte Bauabfälle. Es handelt sich dabei um sog. Mineralfasern ("Glaswolle") die in einem weißen Big Bag und 4 grauen Kunststoffsäcken verpackt waren.

Ein Verursacher konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Umweltbehörde der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße wurde mit der ordnungsgemäßen Entsorgung beauftragt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Telefonnummer: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell