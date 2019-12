Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 24.12.2019, 12:00 Uhr - 1 Sachbeschädigung durch Graffitisprayer, 1 Verkehrsunfall mit Sachschaden

Aalen (ots)

Remshalden - Graffiti gesprüht

Am Montag gegen 18:00 Uhr konnten in Remshalden in der Badstraße mehrere Jugendliche durch einen Passanten beobachtet werden, welche eine Brücke und einen Zug, sowie das Gebäude eines Discounters mit Farbe besprühten. Zudem warfen sie Gegenstände auf vorbeifahrende Züge. Der aufmerksame Zeuge alarmierte die Polizei, welche dann die Jugendlichen in der Nähe ausfindig machen konnte. Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren erwartet nur eine Anzeige und vermutlich müssen sie auch noch die Reinigung bezahlen.

Winterbach - Vorfahrt nicht beachtet

Am Montag gegen 18:00 Uhr befuhr eine 57 Jahre alte Lenkerin eines Skodas die Ritterstraße in Winterbach. Am dortigen Kreisverkehr fuhr sie in den Kreisel ein, ohne die Vorfahrt einer 25 Jahre alten Hondafahrerin zu beachten, welcher gerade den Kreisel befuhr. Im Kreisverkehr kam es dann zum Unfall, bei welchem Sachschaden von über 2000 Euro entstand.

