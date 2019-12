Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 24.12.2019, 12:00 Uhr - 1 Einbruch, 1 Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Lorch - Einbruch in Schule

Am Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr bemerkte ein Angestellter eines Wachdienstes ein Einbruch in die Schäfersfeldschule. Bislang unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe einer Eingangstüre ein und durchsuchten dann Zimmer der Schule. Aufgrund des ausgelösten Alarms flüchteten die Täter dann ohne Beute. Trotz Einsatzes des Polizeihubschraubers und von Polizeihunden konnten die Täter nicht mehr gefunden werden. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden von 500 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Schwäbisch Gmünd - Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus

Am Dienstag gegen 08:00 Uhr kam es in Schwäbisch Gmünd in der Straße "Kalter Markt" zu einem Feuerwehreinsatz. Der Besuch einer Familie wollte wohl das Kochen übernehmen und hatte das Essen auf dem Herd stehen lassen. Als dieses dann langsam verbrannte kam es zu einer heftigen Rauchentwicklung, welche den Einsatz der Feuerwehr und der Polizei nach sich zog. Bis die Ursache der Rauchentwicklung fest stand mussten insgesamt 11 Personen vorsorglich das Haus verlassen. Zum Glück wurden weder die 7 Bewohner der betroffenen Wohnung, noch einer der restlichen Hausbewohner verletzt. Nachdem die Ursache gefunden war beendeten die Rettungskräfte und die Polizei ihren Einsatz. Es kam zu keinem Sachschaden. Insgesamt waren die Feuerwehr mit 28 Mann und 4 Fahrzeugen im Einsatz, die Polizei mit einer Streife und zudem vorsorglich noch zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen.

