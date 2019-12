Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Michelfeld - Vorrang nicht beachtet

Am Heiligabend gegen 11:40 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem PKW Mitsubishi die B 14 von Schwäbisch Hall in Richtung Michelfeld und wollte vor Michelfeld nach links in die Daimlerstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah er, den aus Richtung Michelfeld entgegen kommenden, PKW BMW einer 53-Jährigen. Die Frau wollte dem abbiegenden 58-Jährigen nach rechts ausweichen und fuhr dabei gegen die Verkehrsinsel. Es kam dennoch zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der ein Schaden von etwa 7.000 Euro entstand.

