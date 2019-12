Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang - Zeuge einer Unfallflucht gesucht

Bereits am Montag gegen 13:00 Uhr kam es in der Weissacher Straße auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes zu einer Unfallflucht. Ein 76-Jähriger stellte nach dem Einkauf fest, dass sein auf dem Parkplatz stehendes Auto von einem anderen Auto beschädigt worden war. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Eine Zeugin hatte den Unfall offenbar wahrgenommen und diese wird nun gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen - Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Heiligabend gegen 21:15 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem PKW Ford die Alte Bundesstraße von Waiblingen in Richtung Fellbach. An der Kreuzung zur Westumfahrung bog er nach links in Richtung B 14 ab, fuhr dabei jedoch versehentlich auf die Gegenfahrbahn ein. Nach einer Strecke von etwa 100 m als Falschfahrer, kollidierte er mit dem PKW VW eines 36-Jährigen, der in Richtung Westumfahrung unterwegs war. Nur durch das Ausweichmanöver des 36-Jährigen kam es nicht zu einer frontalen Kollision. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

