Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 3

Zimmerbrand - 05.11.2019 - 18:26 Uhr

Lage - Waddenhausen (ots)

Am Dienstagabend wurden um 18:26 Uhr der Löschzuge Lage und die Löschgruppe Hagen, der Rettungsdienst des Kreises Lippe und die Polizei zu einem Zimmerbrand in Lage in der Schötmarschen Straße alarmiert.

Als der Eigentümer des Wohnhauses nach Hause gekommen ist, stellte er beim Aufschließen der Haustür eine Verrauchung des Treppenhauses fest und die Rauchwarnmelder im Haus piepten. Er schloss daraufhin die Tür wieder und alarmierte die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine Verrauchung des Erdgeschoss und des Treppenhauses festgestellt. Den Brandherd konnte man von außen zunächst nicht erkennen. Der Eigentümer teilte mit, dass keine Personen im Gebäude sind.

Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Da zunächst unklar gewesen ist, ob der Brandherd sich im Erdgeschoss befindet wurde parallel ein weiterer Trupp unter Atemschutz und mit einem C-Rohr zur Erkundung ins Objekt geschickt.

Der Brandherd konnte schlussendlich in einem Zimmer im Erdgeschoss lokalisiert und durch den Trupp gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Wohnhaus belüftet.

Ursache war vermutlich ein technischer Defekt im Bereich der Elektroinstallation, so dass durch den Energieversorger das Haus stromlos geschaltet wurde. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar.

