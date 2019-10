Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 2

Kamin-/Schornsteinbrand - 27.10.2019 - 17:01 Uhr

Lage - Billinghausen (ots)

Am späten Sonntagnachmittag wurde der Löschzug Kachtenhausen und die Drehleiter aus Lage um 17:01 Uhr zu einem Schornsteinbrand in den Steinweg in Lage-Billinghausen alarmiert.

Vor Orte stellte sich schnell heraus, dass die Heizungsanlage (Öl) eines Wohnhauses aufgrund einer Störung vermutlich zu viel Öl in den Brennraum gefördert hat und es so zu einer Verpuffung gekommen ist. Hierdurch kam es zu einer Rauchentwicklung im Schornstein.

Die Einsatzkräfte stellten die Heizungsanlage aus und streuten ausgelaufenes Heizöl im Keller mit Bindemittel ab.

