Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: BMA2

Auslösung einer autmatischen Brandmeldeanlage - 22.10.2019 - 18:28 Uhr

Lage (ots)

Am heutigen Dienstagabend alarmierte die Feuerschutz- und Rettungsleitstelle des Kreises Lippe den Löschzug Lage um 18:28 Uhr zu einem Einsatz in die Industriestraße in Lage.

In einem dort ansässigen Industriebetrieb hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.

Ein Trupp erkundete den von der Brandmeldeanlage detektieren Bereich, konnte aber vor Ort keinen Grund für die Auslösung ausfindig machen. Vermutlich hatte der Brandmelder in dem gemeldeten Bereich aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst.

Nach Rückstellung der Anlage war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

