FW Lage: Feuer 2

Auslösung Heimrauchmelder - 19.10.2019 - 14:38 Uhr

Lage (ots)

Am Samstagmittag wurde der Löschzug Lage und der Rettungsdienst des Kreises Lippe um 14:38 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Dachstraße in Lage alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Piepen eines Rauchwarnmelders zu hören. Es stellte sich heraus, dass ein Rauchwarnmelder im Treppenhaus, vermutlich aufgrund technischen Defekts, ausgelöst hatte.

Der Rauchwarnmelder wurde deaktiviert. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

