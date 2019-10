FW Lage: Feuer 2 / Garagenbrand - 23.10.2019

Freiwillige Feuerwehr Lage

Garagenbrand - 23.10.2019

Lage - Heiden (ots)

Parallel zum Ölspureinsatz in Lage und Kachtenhausen wurde von der Feuerwehr Lage der Löschzug Heiden zu einem Garagenbrand in die Lützowstraße in Heiden alarmiert.

In einer Garage ist es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Das Feuer wurde durch einen Nachbarn vor Eintreffen der Feuerwehrkräfte mit einem Pulverlöscher abgelöscht.

Die Einsatzkräfte führen Nachlöscharbeiten in der Garage durch und kontrollierten den Bereich mit Hilfe einer Wärmebildkamera.

Auslaufende Betriebsmittel aus einem sich in der Garage befindlichen Motorrad wurden mit Ölbindemittel abgestreut.

