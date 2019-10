Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 14. Oktober, 16.50 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der Straßen Südring / Sternstraße ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Hamm befuhr den Südring in östliche Richtung. An der Einmündung Südring / Sternstraße bog er mit seinem schwarzen VW Golf nach links in die Sternstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 40-jährigen Radfahrerin aus Bielefeld. Die Bielefelderin befuhr zuvor den Südring in westliche Richtung. Sie stürzte bei der Kollision und verletzte sich hierbei leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. (gc)

