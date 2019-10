Polizei Mettmann

POL-ME: 16-jähriger klaut mit 2 Promille 6 Liter Wodka - Velbert - 2110097

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am schon späten Montagabend (21.10.2019) wurden Polizeibeamte von dem Geschäftsleiter einer Supermarktkette an der Friedrichstraße 262 in Velbert zu Hilfe gerufen, nachdem dieser von mehreren Personen angegriffen worden war. Was war zuvor geschehen?

Gegen 21:30 Uhr beobachtete der Inhaber einen ihm bereits aus vorangegangenen Ladendiebstählen bekannten Jugendlichen, der sich trotz Hausverbot in den Verkaufsräumen aufhielt. Als der 16-Jährige versuchte, zwei Drei-Liter-Flaschen Wodka zu stehlen, schritt er ein. Er forderte den Jungen auf, den Alkohol an ihn auszuhändigen. Der Jugendliche kam zwar zunächst der Aufforderung des Geschäftsleiters nach, schubste diesen dann jedoch und versuchte, sich aus dem Griff des Zeugen zu befreien. Als dem Jungen weitere Jugendliche zu Hilfe kamen und den 26-jährigen Geschäftsleiter angriffen, konnte der Ladendieb mit seinen Freunden fliehen. Die alarmierte Velberter Polizei konnte den 16-Jährigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, versteckt in einem Gebüsch an der Noldestraße auffinden. Der bereits polizeibekannte Jugendliche versuchte zunächst auch vor der Polizei zu fliehen, konnte jedoch schnell festgehalten und anschließend der Polizeiwache Velbert zugeführt werden.

Hier gab er nicht nur den Konsum von Alkohol, sondern auch von Drogen zu. Ein Atemalkoholtest ergab den unglaublichen Wert von knapp zwei Promille. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme von mehreren Blutproben angeordnet und durchgeführt. Anschließend wurde der jugendliche Beschuldigte an Erziehungsberechtigte übergeben.

Den 16-jährigen Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten Ladendiebstahls. Seine zusätzliche Gewaltanwendung zum Nachteil des Geschäftsinhabers wird sich sicherlich auch noch strafverschärfend auswirken.

