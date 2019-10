Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kollision auf Linksabbiegerspur

Herford (ots)

(kup) Am Dienstag (15.10.), um 10.10 Uhr, fuhr eine 45-jährige Frau aus Georgsmarienhütte mit ihrer zehnjährigen Tochter in ihrem PKW auf der B239 aus Richtung Bad Oeynhausen kommend. Gleichzeitig fuhr ein 40-jähriger Mann aus Detmold in seinem Audi A6 direkt hinter dem Ford. Vor dem Kreuzungsbereich B239 / Bünder Straße ordnete sich der Detmolder auf der Linksabbiegerspur in Richtung Bielefelder Straße ein. Indem die Ford Fahrerin ebenfalls auf die Linksabbiegerspur wechselte, verursachte sie einen Zusammenstoß der beiden PKW. Dabei wurde das Kind leicht verletzt. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte es in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 18.000 Euro.

