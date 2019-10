Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl - Täter dringen in Eventlocation ein

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (13.10.), um 4.00 Uhr und Montag, um 8.30, drangen bislang unbekannte Täter in den Schützenhof an der Stiftbergstraße ein. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Innern durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie unter anderem mehrere hundert Euro Wechselgeld sowie ein Notebook. Inwiefern weitere Dinge gestohlen wurden, wird zur Zeit noch ermittelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich bislang auf mindestens 600 Euro. Zeugenhinweise zu dieser Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

