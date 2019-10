Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsdelikt - Polizei hält Fahrer auf manipuliertem Mofa an - Ohne Führerschein und Versicherung, mit Betäubungsmitteln im Gepäck

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Montag (14.10.), um 15.06 Uhr, fiel Polizeibeamten auf der Fiemerstraße ein Mofafahrer auf, der mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten hielten den Mann an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 27-Jährigen aus Kirchlengern handelte. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass das Kleinkraftrad deutlich schneller als die zugelassenen 25 km/h fahren kann. Der Mann konnte keine entsprechende Fahrerlaubnis vorlegen, sodass er sein manipuliertes Gefährt ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Zudem waren die an der der Mofa montierten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug registriert, so dass ebenfalls auch kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die auffallend kleinen Pupillen des Fahrers ließen die Polizeibeamten einen Drogentest veranlassen, der positiv ausfiel. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen stellten sie Betäubungsmittel sicher. Auf der Polizeiwache wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, seine Mofa wurde sichergestellt und ihm das Führen von Fahrzeugen untersagt. Der Mann muss nun mit Strafverfahren wegen diverser Verkehrsdelikte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

