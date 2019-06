Polizei Dortmund

POL-DO: Hund in Lünen von Auto erfasst - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Zwei Autos sind am Sonntag (9.6.) auf der Konrad-Adenauer-Straße in Lünen mit einem Hund kollidiert. Die augenscheinliche Halterin trug das verletzte Tier davon, an einem der Fahrzeuge entstand Sachschaden. Nun sucht die Polizei Zeugen und insbesondere die Hundehalterin.

Ersten Erkenntnissen zufolge lief der unangeleinte Hund gegen 18.35 Uhr vom Lippedamm auf die Konrad-Adenauer-Straße. Eine 21-jährige Autofahrerin aus Mannheim konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier, welches anschließend noch gegen ein weiteres Auto geschleudert wurde.

Kurz nach dem Unfall kam die augenscheinliche Besitzerin hinzu, hob den verletzten Hund auf und verließ die Unfallstelle. An einem der beteiligten Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Nun sucht die Polizei Zeugen und insbesondere die Hundehalterin. Die Frau soll etwa 170 cm groß und schlank sein. Sie hatte braune Haare und trug zur Unfallzeit eine Brille, ein schwarzes Trägertop und eine schwarze Hose.

Bei dem Hund soll es sich um einen Jack Russell Terrier mit hellbraunem Fell gehandelt haben.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Lünen unter 0231-132-3121.

