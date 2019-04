Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Kindergarteneinbrecher hebeln mehrere Türen auf - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Am gestrigen 8. April wurde ein Einbruch in den Kindergarten an der Franz-Düwell-Straße 6 in Herne entdeckt.

Der Tatzeitraum lag zwischen dem 5.4., 16 Uhr, und dem 8.4., 6.45 Uhr. In dieser Zeit hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf und betraten die Räumlichkeiten. Hier brachen die Kriminellen weitere Türen auf, durchwühlten mehrere Schränke, entwendeten nach ersten Erkenntnissen aber nichts.

Das ermittelnde Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 02323 / 950-8505 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

