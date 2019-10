Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit verletzter Person - Junger Fahrer auf Motorrad fährt auf

Bild-Infos

Download

Hiddenhausen (ots)

(kup) Am Freitag (11.10.), um 17.15 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Schüler mit seinem Leichtkraftrad aus Hiddenhausen auf der Bünder Straße in Fahrtrichtung Bünde. Vor dem jungen Mann fuhr ein 41-Jähriger aus Löhne in einem schwarzen BMW. Verkehrsbedingte bremste der PKW-Fahrer aus Bad Oeynhausen ab. Der Motorradfahrer fuhr dem abbremsenden Auto auf. Dabei stürzte der Schüler zu Boden und verletzte sich schwer. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell