Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Unbekannte entwenden hochwertiges Mountainbike

Herford (ots)

(kup) Am Samstag (12.10.), in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 21.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrrad der Marke Scott am Alten Markt. Ein 18-Jähriger aus Herford hatte das schwarze Rad Modell E-Sub Tour unisex am Abend an einem Fahrradständer angeschlossen. Als er zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.028 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell