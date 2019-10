Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kfz-Diebstahl - Unbekannte entwenden Audi Q5

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (11.10.), um 20.00 Uhr, und Samstag, um 7.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Audi Q7 am Fuchsienweg. Der 46-jährige Fahrer hatte das Fahrzeug am Freitag geparkt und verschlossen. Als er am Morgen aus dem Haus kam, entdeckte er das Fehlen des PKW. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 47.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich bei der Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 zu melden.

