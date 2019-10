Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Auf nasser Fahrbahn aufgefahren

Herford (ots)

(kup) Am Sonntag (13.10.), um 13.02 Uhr, fuhr eine 26-jährige Frau aus Herford in ihrer blauen Mercedes A-Klasse auf der Engerstraße in Richtung Niederstraße. Auf derselben Straße an der Kreuzung zur Hochstraße wartete gleichzeitig ein 69-jähriger Fahrer aus Bad Salzuflen an einer roten Ampel. Die Herforderin nahm den wartenden Toyota RAV4 zu spät wahr und leitete sofort eine Notbremsung ein. Diese konnte den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge aufgrund nasser Straßenverhältnisse allerdings nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall verletzte sich die 70-jährige Beifahrerin des vorderen Autos leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell