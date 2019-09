Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Reihenhaus

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Am Samstagabend gelang es bislang unbekannten Tätern, in ein Wohnhaus an der Eberhard-Hoesch-Straße einzusteigen.

Zwischen 18:30 Uhr und Mitternacht begaben sich der oder die Einbrecher zunächst durch ein Gartentor auf das Grundstück. Hier machten sie sich an der Terrassentür zu schaffen, hebelten diese auf und betraten anschließend das Gebäude. Fast alle Räume wurden auf der Suche nach verwertbarem Diebesgut durchsucht. Mit Schmuck konnten die Täter später unerkannt entkommen.

Die Polizei suchte und sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Notrufnummer 110 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell