Polizei Düren

POL-DN: Nach Sturz auf regennasser Fahrbahn kam eine Kradfahrerin ins Krankenhaus

Nideggen (ots)

Am Samstag, 28.09.2019, gegen 19.40 Uhr, befuhr eine 48jährige aus Herzogenrath mit ihrem Krad Harley-Davidson die L 11 aus Richtung Nideggen kommend in Fahrtrichtung Brück. In einer scharfen Rechtskurve kam sie auf regennasser Fahrbahn, trotz deutlich reduzierter Geschwindigkeit, ins Rutschen. Das Krad fiel auf die rechte Seite und kam noch im Kurvenbereich zum Stehen. Durch den Sturz verletzte sich die Kradfahrerin leicht. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Lendersdorf zugeführt. Das leicht beschädigte Krad wurde auf Wunsch der Fahrerin durch ein ortsansässiges Abschleppunternehen abgeholt.

