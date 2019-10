Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Verkaufsräumen - Spendendose des Tierschutzvereins gestohlen

Herford (ots)

(um) Am vergangenen Sonntag (06.10.) entwendete ein bislang unbekannter Mann mit Mütze beim Bezahlen in einer Tankstelle an der Engerstraße in Herringhausen eine Spendendose. Der Sammelbehälter für einen Tierschutzverein stand auf dem Verkaufstresen und wird sicherlich eine geringe Menge an Bargeld beinhalten. Die Polizei überprüft derzeit die Auswertung von videografischem Material. Neben dem Vereinsnamen befindet sich ein Hundesymbol auf dem weißen rundzylindrischen Gefäß. Hinweise zur Tat, die gegen kurz nach 10 Uhr morgens geschah, werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

