Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Buxtehude und Harsefeld suchen Fahrradeigentümer

Stade (ots)

Die Ermittler des Polizeikommissariats Buxtehude suchen den Eigentümer eines hier abgebildeten Fahrrades der Marke Bulls, Wildcross, mit Kettenschaltung und Aufkleber Fahrradhaus Tobaben.

Das Fahrrad stand am Samstag, den 10.08.2019, gegen13:00 Uhr am Buxtehuder Bahnhof, Nordseite. Dort wurde versucht, dieses Rad zu entwenden. Die Täter konnten ermittelt werden. Bei der Tatortaufnahme konnten frische Schäden am Fahrrad festgestellt werden. Für die weiteren Ermittlungen sowie für eine eventuelle Schadensregulierung ist die Ermittlung des Fahrradeigentümers erforderlich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Auch in Harsefeld kann ein sichergestelltes Fahrrad bei der Polizei bisher keinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden. Hier wurden am 08.08. am Fahrradstand am Bahnhof insgesamt drei Räder entwendet und später von der Polizei sichergestellt. Bei zwei von ihnen steht der Eigentümer zwischenzeitlich fest, für ein Mountainbike BULLS CR Wildcross 28" ohne Schutzbleche und Gepäckträger in Silber mit weißen Griffen und schwarzen Felgen fehlt bisher aber noch die tatsächliche Herkunft.

Die Ermittler fragen nun:

"Wem gehören die hier abgebildeten Fahrräder oder wer kann Hinweise zu deren Herkunft geben?"

Eigentümer oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude oder unter 04164-909590 bei der Polizeistation Harsefeld zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell