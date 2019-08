Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei muss fünf Einbrüche im Landkreis aufnehmen

Stade (ots)

Fünf Einbrüche musste die Polizei in den vergangenen Tagen im Landkreis aufnehmen.

In Horneburg in der Gartenstraße sind mindestens drei unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 18:10 h bis Dienstag, 09:15 h auf das Grundstück eines Einfamilienhauses gelangt und haben ein Küchenfenster aufgehebelt. Mit einer vorgefundenen Leiter konnten die Täter dann in das Haus einsteigen und es nach brauchbarem Diebesgut durchsuchen. Was sie dabei allerdings tatsächlich erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Gesamtschaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter 04163-826490.

In Buxtehude-Hedendorf in der Harsefelder Straße haben sich bisher unbekannte Täter am gestrigen Dienstag zwischen 09:00 h und 09:30 h nach dem Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft und mehrere Räume durchsucht. Vermutlich wurden die Unbekannten dann irgendwie gestört und mussten ohne Beute die Flucht antreten. Der Schaden dürfte sich hier auf ebenfalls mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

In Kutenholz in der Schulstraße haben sich unbekannte Tageswohnungseinbrecher am gestrigen Dienstag zwischen 10:30 h und 12:40 h an ein Wohnhaus begeben und dann dort ein Fenster aufgehebelt. Anschließend wurde das gesamte Haus durchsucht und auch hier ist noch nicht bekannt, was der oder die Täter schließlich erbeuten konnten. Der Schaden wird auch an diesem Tatort mit mindestens mehreren hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter 04149-933970.

Auch in Harsefeld im Ohrensener Weg haben unbekannte Tageswohnungseinbrecher am gestrigen Dienstag zugeschlagen. Nach dem Einschlagen einer Terrassentür konnten der oder die Unbekannten in das Wohnhaus einsteigen und sämtliche Räume durchsuchen. Über die Beute kann auch hier derzeit noch nichts Genaues gesagt werden. Der Schaden dürfte sich demnach auch auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-909590.

Die fünfte Tat ereignete sich in Stade in der Innenstadt. Hier konnten sich Unbekannte zwischen 14:30 h und 18:00 h Zutritt in den Flur eines dortigen Wohn- und Geschäftshaus verschaffen und dann eine Wohnungstür im 2. Obergeschoß aufhebeln. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden unter 10 Euro Bargeld sowie Personalpapiere entwendet. Der Schaden beträgt ca. 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

