Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stader Polizei sucht Fahrradeigentümer, Einbruch in Buxtehude-Neukloster

Stade (ots)

1.

In einen derzeit laufenden Ermittlungsverfahren wurde bei der Stader Polizei ein Fahrrad sichergestellt, zu dem bisher kein rechtmäßiger Eigentümer bekannt ist. Der Beschuldigte gibt an, das Rad in Stade im Bereich Trift, Triftgang entwendet zu haben.

Damit das Verfahren abgeschlossen werden kann, bittet die Polizei nun den Eigentümer sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbruch in Buxtehude-Neukloster

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Sonntag, 18:00 h bis Montagmorgen, 10:15 h in Buxtehude-Neukloster in der Straße "Am Gleise" auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben an der Gebäuderückseite eine Fensterscheibe eingeworfen.

So in das Haus eingestiegen, wurden mehrere Räume durchsucht. Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

