Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Damenhandtasche vor Haustür gestohlen

Bünde (ots)

(kup) Am Freitag (11.10.), in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 15.12 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Damenhandtasche an der Schloßstraße. Eine 56-Jährige kam am Nachmittag nach Hause und stellte ihren Korb samt Handtasche vor ihrer Haustür ab. Als sie beides kurze Zeit später ins Haus holen wollte, war diese gestohlen. In der Tasche befand sich unter anderem das Portemonnaie der Geschädigten inklusive Bargeld und persönlicher Papiere. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mindestens 450 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell