Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Kröppen (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 08:00 Uhr bis 19:25 Uhr befuhr ein bislang noch unbekannten Pkw-Fahrer die Pirmasenser Straße aus Richtung Vinningen kommend. In Höhe der Ortseinfahrt Kröppen kollidierte der beschuldigte Fahrer mit dem Verkehrszeichen, welches auf dem Fahrbahnteiler angebracht war. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell