Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Körperverletzung zwischen zwei Gruppen

Pirmasens (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr kam es in der Wiesenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen, mit jeweils vier Beteiligten im Alter zwischen 20- und 28- Jahren. Hierbei erlitt ein 28-Jährige Beteiligter einen leicht bluten-den Finger. Nach der Auseinandersetzung verließ eine "Vierergruppe" die Örtlichkeit. Gegen 20:00 Uhr kam diese Gruppe erneut in die Wiesenstraße und wollte die voran-gegangen Schlägerei nochmals mit ihre "alten Kontrahenten" bereden. Das Reden misslang, da der Pkw eines weiteren 28-Jährigen mit einer Bierflasche, aus der anderen Gruppe heraus beworfen wurde. Eine erneute Schlägerei entfachte, wobei sogar ein Schlagstock gezogen worden sein soll. Ob dieser zum Einsatz kam ist ebenfalls Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Bei den polizeilichen Maßnahmen konnte kein Schlagstock aufgefunden werden. Alle Beteiligten erlitten leichte Prellung und Abschürfungen. Eine medizinische Versorgung war bei keinen der Beteiligten not-wendig. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Körperverletzungsdelikt Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

