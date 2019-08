Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Durch Bremsung gestürzt?

Gernsbach (ots)

Vermutlich war ein Bremsvorgang auf der Staufenberger Straße ursächlich für den Sturz eines Motorradfahrers am Sonntagmittag. Der 56 Jahre alte Kawasaki-Lenker war kurz vor 13 Uhr von Gernsbach kommend in Richtung Baden-Baden unterwegs, als er der vor ihm fahrende Ford-Lenker vermutlich aufgrund eines entgegenkommenden Citroen abbremste. Bei der anschließend durch den Mittfünfziger durchgeführten Bremsung, verlor dieser die Kontrolle über sein Zweirad und kollidierte mit dem entgegenkommenden Citroen. Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen wurde der 56-Jährige in das Krankenhaus nach Rastatt gebracht. Der Schaden an Auto und Motorrad wird auf 5.000 Euro geschätzt. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell