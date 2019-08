Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Unfall mit schwerverletzter Person

Mahlberg (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 7:20 Uhr in der Carl-Benz-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mitsubishi seitlich in den Auflieger eines, aus einer Einfahrt herausfahrenden Sattelzugs, gekracht. Hierbei wurde der Pkw-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte durch die verständigten Kräfte der Feuerwehren Mahlberg und Kippenheim aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine naheliegende Klinik eingeliefert. Der 40-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell