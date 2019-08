POL-OG: Motorradfahrer verunglückt

Polizeipräsidium Offenburg

Am Sonntagmorgen ist auf der L76b ein Motorradfahrer schwer verunglückt. In einer Gruppe von Motorradfahrern, die von Kaltenbronn Richtung Reichental unterwegs waren, fuhr ein Biker ohne erkennbaren Grund in einer Rechtskurve geradeaus. Der 29-jährige Mann zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Karlruhe geflogen. Der Schaden beläuft sich auf 8000 Euro.

