POL-OG: Achern/Fautenbach - Traktorunfall mit schwer verletzter Person

Achern (ots)

Am heutigen Abend, gegen 20:00 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Ortenau bekannt, dass in der Straße Am Waldweg in Achern/Fautenbach ein Traktor in den Bach gestürzt und der Fahrer eingeklemmt sei. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Der 85-jährige Fahrer war alleinbeteiligt mit seinem Traktor in den Bach gestürzt. Die eingesetzten Feuerwehren Achern und die Abteilung Fautenbach konnten den Fahrer bergen. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt und musste in eine umliegende Klinik eingeliefert werden. Am Traktor entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Das Polizeirevier Achern hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

