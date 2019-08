Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190821 - 896 Frankfurt-Nordweststadt: Täter bei Diebstahl im Elektromarkt erwischt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstagnachmittag (20.08.2019) wurde ein 27-jähriger Mann bei einem Diebstahl in einem Elektronikfachmarkt im Tituscorso auf frischer Tat ertappt. Ein Mitarbeiter, der den Dieb festhielt, wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 12:30 Uhr machte sich der Beschuldigte im Elektromarkt an einem gesicherten Mobiltelefon zu schaffen. Als ihn dabei die Mitarbeiter entdeckten, ließ er das Gerät fallen, welches dabei beschädigt wurde. Dies hielt den Mann jedoch nicht davon ab, es an anderer Stelle erneut zu versuchen. Er nahm eine Powerbank an sich und verließ das Geschäft, ohne diese zu bezahlen. Der Ladendetektiv, der dies beobachtet hatte, hielt den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dabei verletzte sich ein Mitarbeiter des Sicherheitspersonals, als er von dem Mann mit dem Diebesgut geschlagen wurde. Im Rahmen der Durchsuchung konnte bei dem Beschuldigten noch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden.

Mangels eines festen Wohnsitzes wurde er ihn die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

