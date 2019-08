Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190821 - 894 Frankfurt-Sindlingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(ker) Bereits am Freitag, den 16.08.2019, kam es zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bielefelder Straße. Ein unfallbeteiligter Radfahrer entfernte sich daraufhin trotz erheblicher Verletzungen unerlaubt von der Unfallstelle.

Im oben genannten Zeitraum fuhr ein derzeit unbekannter männlicher Fahrradfahrer in Höhe der Hausnummer 45 gegen einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Dacia Lodgy und wurde durch den Aufprall vermutlich zumindest teilweise in die Heckscheibe des Pkw geschleudert. Dadurch zog sich der Fahrradfahrer nicht unerhebliche Verletzungen, unter anderem eine abgerissene Brustwarze, zu. Trotz der damit einhergehenden starken Blutung flüchtete der Radler vom Unfallort.

Der Radfahrer kann derzeit lediglich als männlich, 20 - 25 Jahre alt und blond beschrieben werden.

Die Polizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen oder einem verletzten Mann mit entsprechendem Verletzungsbild machen können, sich mit dem 17. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-11700 in Verbindung zu setzen.

