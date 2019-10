Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schulwegunfall - Schülerin beim Überqueren der Fahrbahn angefahren

Vlotho (ots)

(kup) Am Freitag (11.10.), um 7.02 Uhr, fuhr eine 56-jährige Frau aus Vlotho auf der Solterbergstraße aus Richtung Herforder Straße kommend. In entgegengesetzter Fahrtrichtung hielt eine 30-Jährige aus Vlotho am Straßenrand, um ihre 15-jährige Tochter aussteigen zu lassen. Die Schülerin überquerte die Straße, um zur gegenüberliegenden Bushaltestelle zu gelangen. Das übersah die verkehrsbedingt langsam fahrende Fahrerin eines grauen Opel Corsa und es kam zu einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Dadurch stürzte das Mädchen zu Boden und verletze sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: bitte achten Sie insbesondere in der jetzt einsetzenden dunklen Jahreszeit morgens im Bereich von Schulen, Bushaltstellen und Kindergärten auf querende Fußgänger. Auch bei langsamen Geschwindigkeiten kann es zu Zusammenstößen kommen und Menschen können verletzt werden. Eltern von schulpflichtigen Kindern weisen wir daraufhin, ihren Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln. Straßen sollten, wann immer möglich, mittels Ampeln oder Querungshilfen überquert werden. Insbesondere bei Dämmerung oder Dunkelheit ist das Überlaufen von Straßen an nicht dafür vorgesehenen Stellen lebensgefährlich.

