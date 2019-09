Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf (hier Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle)

Oldenburg (ots)

Am Montag, in der Zeit von 07.30 bis 16.00 Uhr, kam es in 26188 Edewecht/Wildenloh, Ulmenweg 25, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hintergrund hier vor Ort war, dass ein/e bisher unbekannte/r Fahrzeugführer/in mit einem bisher unbekannten Fahrzeug gegen einen vor Ort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW VW Touran, Farbe silber, gefahren ist. Der/die Fahrzeugführer/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn (Tel.: 04403-927-0) zu melden.

