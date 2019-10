Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter fährt gegen Erotikmarkt

Herford (ots)

(kup) Am Freitag (11.10.), um 21.25 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrer mit einem schwarzen SUV einen Unfall an der Bünder Straße. Der Unbekannte parkte auf dem Parkplatz eines Erotikmarktes. Ein aufmerksamer 21-jährier Zeuge beobachtete, wie er seinen Wagen vorwärts ausparkte und dabei mit seiner Stoßstange an das Gebäude fuhr. Anschließend setzte er zurück und verließ den Parkplatz in Richtung Bünder Straße. Damit entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Direktion Verkehr unter 05221 - 888 0.

