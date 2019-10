Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Deutlich alkoholisierter Fahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Herford (ots)

(kup) Am Montag (14.10.), um 19.10 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Mann aus Herford mit seinem PKW auf der Kastanienallee in Richtung Salzufler Straße. An derselben Straße parkte die schwarze E-Klasse eines 35-jährigen Herforders. Der Fahrer des schwarzen VW touchierte das parkende Fahrzeug und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Aufmerksame Zeugen beobachteten das Geschehen und alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten anhand der Angaben der beiden Zeugen die Halteranschrift des Unfallverursachers ermitteln. Dort trafen sie den Mann in seinem Fahrzeug sitzend an. In der Atemluft des Fahrers nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr und veranlassten einen Atemtest. Dieser fiel deutlich positiv aus, sodass in der Folge zwei Blutproben entnommen wurden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

