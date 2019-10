Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kfz - Unbekannte stehlen Werkzeuge

Enger (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (12.10.), um 16.00 Uhr und Montag, um 9.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen PKW am Dunlopweg ein. Um in das Innere des Wagens zu gelangen, brachen die Unbekannten das Schloss des silbernen VW Crafter auf. Von der hinteren Ladefläche entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Die genaue Aufstellung des Diebesgutes wird derzeit noch zusammengestellt. Der bislang entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Direktion Kriminalität bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 zu melden.

