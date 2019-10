Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht nach schwarzem Kombi

Herford (ots)

(kup) Bereits am Mittwoch (9.10.), um 6.45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer in einem schwarzen Kombi die Straße Kattenschling in Richtung Vlothoer Straße. Gleichzeitig fuhr ein 37-jähriger Mann aus Herford auf dem Radweg parallel zur Vlothoer Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung beider Straßen bog der PKW ohne zu bremsen nach rechts auf die Vlothoer Straße ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Radfahrer stark abbremsen. Dabei stürzte er von seinem Fahrrad und fiel zu Boden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Der leicht verletzte Herforder wurde in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf den flüchtigen dunklen Kombi erbittet die Direktion Verkehr unter 05221 - 888 0.

