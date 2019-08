Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann flüchtet nach einem versuchten Einbruch und wird von Bundespolizisten gestellt

Bochum (ots)

Ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger hat in der vergangenen Nacht (28. August) versucht, in ein Geschäft am Bochumer Hauptbahnhof einzudringen. Nach anschließender Flucht, wird er von Bundespolizisten gestellt.

In der vergangenen Nacht versuchte ein Mann, gewaltsam in ein Geschäft am Bochumer Hauptbahnhof einzudringen. Während er die Tür zum Verkaufsraum öffnen wollte, wurde er offensichtlich von einer Frau gestört, die seine Tathandlung beobachten konnte. Daraufhin flüchtete der Mann aus Bochum. Die alarmierte Bundespolizei fahndete gemeinsam mit der Polizei Bochum nach dem Tatverdächtigen. Der 32-Jährige konnte später von Einsatzkräften auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof gestellt werden. Bei ihm wurden verschiedene Werkzeuge sichergestellt

Er muss sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen, konnte der 32-Jährige später die Wache verlassen.

