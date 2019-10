Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am 18.10.2019, zwischen 08:00 Uhr und 24:00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Einbrecher die Terrassentür des Einfamilienhauses auf der Straße Schießruthe in Nettetal-Hinsbeck auf und gelangten so ins Haus. Alle Räume wurden durchwühlt, entwendet u. a. Bargeld. Vermutlich besteht ein Tatzusammenhang zum Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Straße Glabbach (Meldung Nr. 1247. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /fd (1250)

