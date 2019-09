Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 23.09.2019: Gießen: Falscher Telekom - Mitarbeiter erbeutet Geldbörse - Kripo gibt Tipps

Gießen (ots)

Unter einem Vorwand gelangte ein Trickdieb am Freitag, gegen 14,30 Uhr, in die Wohnung eines 84 - Jährigen im Kropbacher Weg in Gießen. Der Kriminelle hatte zunächst geklingelt und behauptet, dass er ein Mitarbeiter der Telekom sein und die Leitungen in der Wohnung der Gießenerin überprüfen müsse. Unter diesem Vorwand kam der Unbekannte dann auch die Wohnräume. Während sich der 84 - Jährige im Wohnzimmer aufhielt, ging der Täter in das Schlafzimmer und gab Anweisungen zum Umschalten auf dem TV-Gerät. Fast 15 Minuten band er den Gießener mit seinen Weisungen. Offenbar konnte er in dieser Viertelstunde ungehindert die anderen Räume durchsuchen. Möglicherweise betrat auch noch eine weitere Person die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Nach den 15 Minuten verließ der Trickdieb die Wohnung. Er teilte dem 84 - Jährigen mit, dass die Untersuchung an dem Stromnetz beendet habe und bald wieder zurückkäme. Als er nicht, wie vereinbart, erschien, wurde der Gießener misstrauisch und schaute nach. Dabei stellte er den Diebstahl einer Geldbörse mitsamt Bargeld fest.

Der Täter soll etwa 35 Jahre alt sein. Markant an ihm soll eine Glatze sein. Er soll gebrochen deutsch gesprochen haben und eine korpulente Figur haben. Neben einem hellen Shirt soll er eine kurze graue Arbeitshose getragen haben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Die Polizei aus Gießen gibt dazu folgende Tipps:

a) Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung.

b) Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort. Legen Sie, wenn möglich, den Sperrbügel oder die Sicherheitskette, an.

c) Mitarbeiter von Behörden bzw. Firmen melden sich im Normalfall bei Ihnen an.

d) Fordern Sie von einer Amtsperson immer einen Dienstausweis und prüfen Sie diesen sorgfältig.

e) Rufen Sie beim geringsten Zweifel die entsprechende Behörde oder bei der Firma an. Suchen Sie dabei die Telefonnummer immer selbst heraus.

f) Ziehen Sie tel. eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell