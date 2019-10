Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Grefrath (ots)

Am Freitag, 18. Oktober 2019, in der Zeit zwischen 17:30 bis 21:00 Uhr, haben unbekannte Täter die Eingangstür eines Einfamilienhauses auf der Weststraße in Grefrath aufgehebelt. Im Haus wurde alles durchwühlt, entwendet wurde Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770./ fd (1249)

