Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: "Genau mein Fall"- Informationswoche zum Polizeidienst -bitte kreisweit-

Herford (ots)

Im Rahmen der Nachwuchswerbung für den Polizeiberuf bietet unser Einstellungsberater PHK Heinz-Jürgen Tücke in der kommenden Woche wieder Informationsveranstaltungen an. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen steht die Bewerbung bei der Polizei in Nordrhein Westfalen. Gegenstand der Informationen im Speziellen sind das Auswahlverfahren, der Weg durch das Studium sowie die vielfältigen Aufgabengebiete im späteren Berufsleben. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit, an einer Führung im Bereich der Wache teilzunehmen.

Termine und Orte der Informationsstunde sind:

Montag, 09.09.2019, 15.30 Uhr Polizeiwache Herford, Hansastraße 54, 32049 Herford, 3. Etage, Besprechungsraum

Dienstag, 10.09.2019, 15.30 Uhr Polizeiwache Bünde, Wittekindstraße 49, 32257 Bünde, 2. Etage, Besprechungsraum

Mittwoch, 11.09.2019, 15.30 Uhr Polizeiwache Löhne, Oeynhausener Straße 54, 32584 Löhne, Wachbereich

Donnerstag, 12.09.2019, 15.30 Uhr, Polizeiwache Enger, Spenger Straße 13, 32130 Enger, Wachbereich

Willkommen sind junge Menschen, die Polizeibeamtin oder Polizeibeamter werden möchten und auf dem Weg zum Abitur bzw. Fachabitur sind oder bereits das Abitur oder die Fachhochschulreife besitzen; auch Eltern sind herzlich willkommen. Aufgrund der neuen Hochschulzugangsverordnung besteht auch für Interessierte mit Berufsausbildung und einer mindestens 3-jährigen Berufserfahrung die Möglichkeit, für das Studium zum Polizeidienst zugelassen zu werden. Eine Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen ist nicht erforderlich.

